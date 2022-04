De vaccinatiegraad in Vlaanderen blijft stabiel en is niet gedaald tijdens de afgelopen twee jaar. Ondanks corona is er geen impact op het gedrag van mensen om zich te laten vaccineren tegen bijvoorbeeld HPV (humaan papillomavirus), mazelen, bof of kinkhoest. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen en cijfers van het agentschap Opgroeien.