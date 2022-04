Dubbel zoveel migranten vermist of gestorven op zee in 2021

Meer dan 3.000 migranten stierven of verdwenen vorig jaar op zee in een poging Europa te bereiken, melden de Verenigde Naties vrijdag. Dat is een verdubbeling tegenover 2020.

“1.924 mensen werden dood of vermist verklaard op de Centraal- en West-Mediterraanse routes. De overige 1.153 verdwenen of stierven op de Noordwest Afrikaanse maritieme route naar de Canarische Eilanden”, verklaart Shabia Mantoo, woordvoerster van de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR. “In 2020 stierven in totaal 1.544 op de twee routes samen.” Uit de cijfers blijkt ook dat er dit jaar al 478 mensen verdwenen op maritieme migratieroutes.

De overtocht van West-Afrikaanse kustlanden naar de Canarische Eilanden is een voorbeeld van zo’n gevaarlijke zeetocht die tot tien dagen kan duren. Veel vluchtelingenboten raken hun koers onderweg kwijt of verdwijnen om andere redenen in de wateren zonder hun bestemming te bereiken.

Volgens de UNHCR werden de cijfers in 2021 ook beïnvloed door de coronapandemie en de grenssluitingen die daarmee gepaard gingen. “Veel wanhopige vluchtelingen en migranten doen een beroep op mensensmokkelaars om de overtocht te kunnen maken, wat resulteert in een gevaarlijke reis. Vaak gebeurt de overtocht in overvolle, opblaasbare boten die niet zeewaardig zijn”, gaat Mantoo verder. Ook de routes over land zijn erg gevaarlijk. Daar sterven volgens de organisatie mogelijks meer mensen dan op zee.

UNHCR waarschuwt voor de toekomst: “De politieke instabiliteit en conflicten, maar ook de impact van sociaal-economische omstandigheden en de klimaatverandering kunnen het aantal vluchtelingen en migranten nog verhogen.” De organisatie landen roept op om humanitiare hulp en vredesacties te ondersteunen, veiligere migratiealternatieven op te zetten en de wettelijke kaders rond migratie te verbeteren.