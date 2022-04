Turkije en Griekenland beschuldigen elkaar van schendingen luchtruim

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis kondigde gisteren/donderdag aan dat hij de NAVO, de VN-Veiligheidsraad en de EU op de hoogte had gebracht over “provocerend gedrag van Turkije”, dat het Griekse luchtruim zou schenden en “gevaarlijk vloog boven de Griekse eilanden”.

De beschuldigen over en weer komen minder dan twee maanden na een ontmoeting in Istanboel tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Griekse premier. Zij besloten zich toen, met het oog op de oorlog in Oekraïne, te concentreren op wat hen verenigt in plaats van te focussen op de verschillen.

Beladen relatie

Turkije en Griekenland zijn buren met een beladen relatie. Beide landen zijn lid van de NAVO, maar voeren openlijk strijd over soevereine rechten en aardgasreserves in de zee. Athene maakt deel uit van de Europese Unie, Ankara niet. Turkije heeft herhaaldelijk geweigerd de Griekse soevereiniteit te erkennen op verschillende eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee, waaronder Rhodos, Kos en Samos. Hun militarisering is verboden volgens de verdragen van Lausanne (1923) en Parijs (1947). Athene rechtvaardigt de militarisering met de dreiging van talrijke landingsvaartuigen aan de Turkse westkust en beroept zich op het recht op zelfverdediging.