Amerikaanse leger geeft gestolen taart uit 1945 terug aan Italiaanse vrouw

Meri Mion – die vrijdag 90 wordt – was 13 jaar oud toen vermoedelijk hongerige Amerikaanse soldaten in 1945 de verjaardagstaart meenamen die haar moeder voor haar had gemaakt, en die stond af te koelen op een vensterbank in het dorp San Pietro, nabij Vicenza.

Het Amerikaanse leger gaf Mion donderdag bij een herdenkingsceremonie aan de Tweede Wereldoorlog als compensatie een nieuwe taart. “Het is een beetje gênant”, zei de Amerikaanse sergeant Peter Wallis die de taart mocht overhandigen, “maar dit is toch leuk”. Dat vond ook Mion: “We zullen dit dessert samen met de hele familie opeten, als herinnering aan een prachtige dag die ik nooit zal vergeten.”

© US Army