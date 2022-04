Officieel: Ralf Rangnick blijft bij Manchester United als raadgever en wordt bondscoach Oostenrijk

De 63-jarige Rangnick ondertekent bij de Oostenrijkse bond een contract voor twee jaar. Bij kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland volgt een automatische verlenging tot het WK van 2026, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Rangnick volgt bij de Oostenrijkse nationale ploeg zijn landgenoot Franco Foda op. Die gooide in maart de handdoek nadat hij er niet in slaagde Oostenrijk te kwalificeren voor het WK in Qatar. Foda leidde het team sinds januari 2018.

De eerste opdracht van Rangnick wordt het Nations League-duel op 3 juni in Osijek tegen Kroatië. Daarna volgen thuiswedstrijden tegen Denemarken (6 juni) en wereldkampioen Frankrijk (10 juni).

Rangnick bevestigde vrijdag dat hij ook als Oostenrijks bondscoach zijn rol als raadgever bij Manchester United volgend seizoen zal vervullen. Eind november nam Rangnick ad interim over op Old Trafford, waar men een opvolger zocht voor Ole Gunnar Solskjaer. Vorige week bevestigde Manchester United dat huidig Ajax-trainer Erik ten Hag volgende zomer het roer overneemt.