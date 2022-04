Felice Mazzu trekt met leider Union naar Antwerp: “De zwakste ploeg uit de Champions’ play-offs? Helemaal niet”

Zondagavond werd nog met 3-1 gewonnen van Anderlecht in een genietbare Brusselse derby, maar daar zijn ze bij Union al lang niet meer mee bezig. “De spelers hebben die bladzijde al omgedraaid”, stelt Mazzu. “Na de wedstrijd was er wel wat vreugde in de kleedkamers, maar niet meer dan dat. We hebben deze week normaal getraind en ons voorbereid op de wedstrijd tegen Antwerp. We zijn de overwinning tegen Anderlecht vergeten en hopen de positieve lijn nu door te trekken.”

Met Antwerp wacht op papier misschien wel de zwakste tegenstander in de Champions’ play-offs. Al is Mazzu het daar niet mee eens. “Nee, dat klopt niet. Antwerp speelde tegen Club Brugge een erg sterke wedstrijd. Ze slikten er een ongelukkig doelpunt en hadden met een beter resultaat kunnen weerkeren. Ze hebben bovendien een van de grootste budgetten van 1A. Ik zei het eerder al: het salaris van Nainggolan is ongeveer hetzelfde als dat van mijn hele groep.”

© Matteo Cogliati

Uitreputatie

Dat Union naar het Bosuilstadion trekt, hoeft niet per se voor problemen te zorgen. Union was er in de reguliere competitie heer en meester (0-2), al was Union dat haast overal op verplaatsing. De Brusselaars pakten in de reguliere competitie buitenshuis maar liefst 44 op 51. Maar Antwerp is misschien wel de enige ploeg in de Champions’ play-offs die ook in eigen huis een laag blok zou durven opstellen tegen Union om de gevaarlijke counteraanval eruit te halen. “Maar we zijn eerlijk gezegd niet echt bezig met de manier waarop de tegenstander de wedstrijd zal aanpakken. We weten dat elke wedstrijd in deze play-offs erg moeilijk is aangezien het allemaal tegenstanders zijn van een heel hoog niveau met veel kwaliteiten. Of het thuis of uit is: het is sowieso moeilijk. We moeten klaar zijn voor elke wedstrijd. We hebben natuurlijk een mooie reeks neergezet in de reguliere competitie, en we hopen die lijn door te trekken tegen Antwerp”, aldus Mazzu.

© BELGA

Transferstop

CEO Philippe Bormans kondigde onlangs aan dat Union een transferstop inlaste. Met andere woorden: er wordt noch onderhandeld met andere clubs over spelers, noch zit de directie nu aan tafel met spelers om contractverlengingen te bespreken. Alle focus moet op het sportieve liggen. “We willen het seizoen zo goed mogelijk eindigen, en we denken nog niet aan de toekomst”, verklaart Mazzu. “We schrijven momenteel een uitzonderlijk verhaal, en zulke kleine details hebben nu hun plaats niet. Dit maken mijn spelers misschien nooit meer mee in hun carrière. De focus moet de komende drie-vier weken bij Union liggen.”