Club-coach Alfred Schreuder vindt niet dat Anderlecht al uitgeteld is voor de titel: “Wij kunnen toch ook nog kampioen worden?”

Het gat is zeven punten, en er vallen nog vijftien eenheden te verdienen. De kans dat Anderlecht nog kampioen wordt, lijkt miniem. Maar Alfred Schreuder is op zijn hoede net voor zijn eerste verplaatsing naar het Astridpark. Want hij weet dat een kat in het nauw - zeker tegen de aartsrivaal - rare sprongen kan maken. “Kijk hoe ze zich op Union herpakt hebben”, aldus Schreuder.

Zorgenkinderen zijn er nog steeds niet bij blauw-zwart, waar enkel jonkie Audoor onbeschikbaar is. De tikken die Lang - vervangen tegen Antwerp - vorige zondag moest incasseren, zijn ondertussen verwerkt. “Noa heeft de hele week kunnen meetrainen en is topfit”, verklaarde Schreuder tijdens zijn persbabbel. Club Brugge rijdt zondag dus au grand complet richting het Astridpark, waar het Anderlecht volledig knock-out kan slaan. En nog belangrijker: Union opnieuw onder druk kan zetten. Al ziet Schreuder dat anders. “Of er nog maar twee titelkandidaten overblijven? Daar ga ik niet mee akkoord”, klinkt het. “Het gat met ons is maar zeven punten. Wij kunnen toch ook nog kampioen worden? Iedereen heeft nog volop kansen, en pas op het einde van de rit worden de prijzen uitgedeeld.”

Vervelend reeksje

Club Brugge heeft ondertussen wel een vervelend reeksje opgebouwd: het kon al vijf wedstrijden niet meer winnen van Anderlecht, en de laatste vier matchen eindigden in een draw. Goed voor de statistieken, maar verder niet van belang, vindt Schreuder. De laatste overwinning van Club dateert van oktober 2020 (3-0 thuis, nvdr.). “Dat het vijf wedstrijd geleden is, zegt mij niet veel”, haalt hij de schouders op. “Mijn groep heeft al regelmatig van Anderlecht gewonnen, dus iedereen blijft daar rustig onder. We hebben ons goed voorbereid op die wedstrijd.” Voor de Nederlander wordt het zijn eerste Anderlecht-Club Brugge. “Het is de meest prestigieuze wedstrijd in België, tussen de twee ploegen met het meeste titels. Anderlecht is en blijft een grote club, dus dat wordt mooi.”

Dat het bij Anderlecht zondag van moeten is, weet Schreuder ook. Zelfs met een gelijkspelletje schieten de Brusselaars niets op. “Ik verwacht een heel agressief Anderlecht, en ze hebben nog iets recht te zetten”, knikt Schreuder. “We hebben een beetje dezelfde speelstijl, we willen voetballen. Hun trainer Kompany denkt zoals ons. Maar we gaan die match benaderen zoals we altijd doen: op onze manier.” Om dan, hopelijk voor Club, wat in te lopen op Union. “Of ik gevloekt heb zondag? Helemaal niet: ik bekeek die wedstrijd zoals alle andere matchen. Het ging vrij snel, maar Anderlecht kwam goed terug en aan de rust kon het zomaar 2-2 zijn. Kijk hoe ze zich herpakt hebben. Uiteindelijk kon het er nog helemaal anders uitzien. Maar we gaan het niet meer hebben over de voorgaande wedstrijd: enkel Anderlecht telt nu.”