Advocaten van familie Sanda Dia laten proces stilleggen

Het proces in Hasselt met de achttien Reuzegommers op de beklaagdenbank wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd. De advocaten van de broer, vader en moeder van Sanda Dia (20) tekenen beroep aan tegen een beslissing van de rechter. Die gaf ter zitting aan dat ze slechts kan oordelen over een deel van de faliekant verlopen studentendoop. Gevolg: de advocaten zien geen andere mogelijkheid dan de noodknop in te drukken.

Het lijkt vanuit menselijk oogpunt op zijn minst merkwaardig dat net de burgerlijke partijen de verdere procesgang onderbreken. Op juridisch vlak is er geen andere denkbare uitweg, klinkt het. De advocaten willen koste wat het kost vermijden dat de achttien Reuzegommers of sommigen onder hen de dans dreigen te ontspringen en hun verantwoordelijkheid voor de dood van Sanda kunnen ontlopen.

Sven Mary met zijn cliënt, Papis Dia. — © BELGA

Om de demarche van advocaten Sven Mary, Elisa Van Bocxlaer, Stijn Butenaerts en Sven De Baere – het vierkoppige team achter broer Seydou en vader Papis Dia – en van Nathalie Buisseret en David Dendoncker – de advocaten van moeder Annemie De Vel – te begrijpen, moeten we terug in de tijd. Meer bepaald naar vrijdagavond, dag één van het grote proces in Hasselt.

Advocaat David Dendoncker, moeder Annemie De Vel en advocate Nathalie Buisseret. — © BELGA

De cruciale vraag: wie diende vissaus toe?

Op de beklaagdenbank zitten achttien Reuzegommers die allen terecht staan voor een rist aan misdrijven: het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg (het toedienen van de vissaus). Daarnaast ook onopzettelijke doding, onterende behandeling, schuldig verzuim en inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving. Volgens het Openbaar Ministerie, de vervolgende partij, zijn ze alle achttien schuldig aan alle misdrijven. “Er was geen wil om te doden, wel de wil om een traumatische ervaring te creëren.”

Aan deze Blokhut Cardon in Vorselaar diende een of meerdere Reuzegommers Sanda Dia de noodlottige vissaus toe. — © Kris Van Exel

Huiswerk

Net voor afsluiten van de eerste procesdag dropte de rechtbankvoorzitter zelf een bommetje. Ze stuurde de advocaten in de zaal “met huiswerk” het weekend in. Ze vroeg hen om een juridische herkwalificatie te overwegen. Met name: “Opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.

Ze wees daarvoor op de wil om de schachten te laten afzien door het gooien van emmers koud water, hen in de beek te laten zwemmen bij koude, winterse temperaturen, door hen water en voedsel te onthouden na overmatig alcoholgebruik en door hen vissaus en vieze zoute bereidingen toe te dienen om hen te laten braken.

Enkel Vorselaar, niet Leuven

Er rees volgens de rechter een probleem. Ze wierp op dat bij alle tenlasteleggingen, op die van mensonterende behandeling na, enkel melding gemaakt werd van “5/12/2018” en “Vorselaar”. Dat impliceert volgens de rechter dat er slechts wordt vervolgd voor de feiten gepleegd op dag twee van de fatale doop. Vanaf het moment dus dat de commilito’s aan Blokhut Cardon arriveren met de schachten. Er zou, volgens de rechter, niet vervolgd worden voor alle feiten die in Leuven werden gepleegd.

Tellen dan niet meer mee: de doopvergadering waar het draaiboek werd besproken, de rozenverkoop waarop Sanda en co. vieze papjes moesten drinken, de afzuip waarbij grote hoeveelheden gin moesten worden gedronken, de cantus waar de schachten stomdronken werden gevoerd en het bewustzijn verloren, het afplakken van de kranen en opsluiten van de schachten, en de scène op de parking waar de Reuzegommers al liegend een ongeruste professor afscheepten.

Sanda Dia stierf op 7 december 2018. — © if

“Kwaad was geschied”

De rechter sprak vrijdagavond de rechtszaal toe en gaf aan dat ze “aan handen en voeten gebonden was”. “Een rechtbank kan zichzelf niet vatten.” Het Openbaar Ministerie werd weinig subtiel aangemaand om dat juridische probleem aan te pakken.

Het Openbaar Ministerie hield maandag, op dag twee van het proces, echter voet bij stuk en ziet geen juridische problemen. Volgens de advocaten van de nabestaanden was er in essentie ook geen probleem dat niet verholpen kon worden, zelfs met de door de voorzitter geopperde herkwalificatie.

Maar wat bleek? Op het zittingsblad van maandag werd genoteerd dat de feiten gepleegd vanaf het wekken van de schachten in Leuven tot aan het vertrek richting Vorselaar niet aan de beoordeling van de rechtbank werden voorgelegd. De rechter heeft de facto dus al een onherroepelijke beslissing genomen. “Het kwaad was geschied, de denkoefening reeds beantwoord door de voorzitter zelf”, zegt Mary.

Advocaat Sven Mary, hier in gesprek met collega’s John Maes en Eric Boon. — © BELGA

Proces ligt stil

Donderdagnamiddag lichtte Mary zijn cliënten in over de mogelijke juridische gevolgen. Zij gingen akkoord met het advies van het advocatenteam. Hetzelfde gebeurde langs moederskant. Annemie De Vel werd gebrieft door haar advocaten Buisseret en Dendoncker.

Voor de familie en hun advocaten is het evident dat de Reuzegommers zich moeten verantwoorden voor het héle doopritueel – Leuven én Vorselaar, dus – dat leidde tot de dood van Sanda Dia. Het beroep komt er, aldus Mary en co., om de Reuzegommers de kans te ontnemen “hun betrokkenheid verder uit te sluiten of te minimaliseren”.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een wraking van de rechtbank. Het Antwerpse hof van beroep komt nu aan zet en moet oordelen of de rechters in Hasselt een onwettige beslissing hebben genomen. Als blijkt van wel, zal de hele zaak door het Antwerpse hof van beroep behandeld worden. Wanneer het proces dan opnieuw verder kan en in welke constellatie? Dat is koffiedik kijken.