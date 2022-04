DE STEMMEN VAN ASSISEN. Ooit was hij de lijfwacht van onze koning, nu staat hij terecht voor moord

Hij was 21 jaar lang politieman en schopte het zelfs tot lijfwacht van de koning. Maar nu staat Peter W. terecht voor moord. Hij bekende dat hij Eric Van Puymbrouck, een zestiger, wurgde op diens oprit. De moord was lang een mysterie, want de dader had de hele operatie zorgvuldig voorbereid. Maar één klein detail bracht de speurders tóch op het juiste spoor.