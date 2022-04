Jonas Verdyck (22) veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel voor oudermoord

Het Antwerpse hof van assisen heeft Jonas Verdyck (22) uit Essen vrijdag na anderhalf uur beraadslaging veroordeeld tot vijf jaar cel voor oudermoord. De straf werd met uitstel opgelegd, behalve het gedeelte dat hij al in voorhechtenis doorbracht. Het openbaar ministerie had vijftien jaar cel gevorderd.

De moeder van Jonas had een punt gezet achter haar ruim twintig jaar durende relatie met Adel, die er nog een tweede gezin op na hield. Op 1 augustus 2020 was het tot een ruzie gekomen, omdat het slachtoffer zijn huissleutel weigerde af te geven.

Jonas had zijn twee jongere broers en zijn moeder, die herstellende was van een beroerte, naar boven gestuurd om met zijn vader te praten. Die was volgens de beschuldigde beginnen roepen en schelden en wilde zijn moeder achterna gaan. Jonas had toen de revolver genomen die hij een jaar eerder gekocht had, en had vijf keer op zijn vader geschoten. De man kreeg twee kogels in het hoofd en overleed een dag later in het ziekenhuis.

De verdediging had de onweerstaanbare dwang gepleit, het beruchte artikel 71, en had de vrijspraak gevraagd. Jonas bevond zich volgens zijn advocaat in zo’n extreme situatie dat hij niet anders kon dan zijn vader te doden, om zijn moeder te beschermen.

De jury was het daar niet mee eens. “Zijn vrije wil was niet uitgeschakeld, er stonden voor hem nog andere, minder gewelddadige opties open, zonder dodelijke afloop”, klonk het in de motivering.

Ondergeschikt had de verdediging gepleit dat het slachtoffer de feiten had uitgelokt, maar ook dat werd door de jury niet aanvaard. “De confrontatie op 1 augustus 2020 beperkte zich tot een verbale discussie over het niet willen afgeven van een huissleutel na een relatiebreuk. De beledigingen die het slachtoffer aan het adres van zijn moeder had geuit, kunnen niet beschouwd worden als een zware morele gewelddaad.” Jonas werd bijgevolg schuldig bevonden aan oudermoord.

15 jaar cel

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 15 jaar opsluiting gevorderd. “Jonas Verdyck heeft zijn vader genadeloos doodgeschoten en veel leed berokkend. Er moet daar een duidelijk signaal tegenover staan dat zoiets in onze maatschappij niet getolereerd kan worden”, zei de advocaat-generaal. “Anderzijds ben ik er niet blind voor dat dit ook voor Jonas, zijn broers en zijn moeder een zware last om te torsen is.” Ze zag verzachtende omstandigheden in zijn jonge leeftijd en in zijn thuissituatie. Jonas was jarenlang getuige van intrafamiliaal geweld, wilde zijn moeder en broertjes in bescherming nemen en was veel te snel volwassen moeten worden. Ook zijn persoonlijkheid zag de advocaat-generaal als verzachtend. “Uit het psychiatrisch verslag blijkt dat hij geen psychische stoornis heeft. Hij heeft ook een laag risicoprofiel op herval, vertoonde geen problematisch gedrag in de gevangenis en leeft de modaliteiten van zijn elektronisch toezicht goed na.”

Uiteindelijk kreeg de 22-jarige vijf jaar cel met uitstel.