Fans kunnen Arno gaan groeten in de AB

Zijn uitvaart zal in intieme kring gehouden worden, ver weg van het publiek. Maar de fans van Arno mogen hun overleden held toch nog een laatste groet brengen, in de Ancienne Belgique – zijn ‘tweede living’.

“Hij wilde uitgestrooid worden op zee, zei hij. Dat gaan we ook doen.” Meer informatie gaf Peter Hintjens, de broer van Arno, niet over het afscheid. Bij zijn entourage klinkt het dat zijn naasten de uitvaartplechtigheid in beperkte kring willen houden. Nu geven familie en nabestaanden de fans toch nog de mogelijkheid om afscheid te nemen van de zanger, die vorige week overleed.

Dat gebeurt in de Ancienne Belgique, waar Arno vaker dan eender welke andere artiest optrad. “Op woensdag 4 mei, tussen 10 uur en 13.30 uur, zal je Arno een laatste keer kunnen groeten in de inkomhal”, laat de Brusselse concertzaal weten. “Zijn urne krijgt een bijzondere plaats en je zal ook een persoonlijk bericht kunnen achterlaten in ons rouwregister.”

Fans kunnen Arno’s urne groeten in de AB, en daar in het rouwregister (foto) ook een persoonlijke boodschap achterlaten. — © AMG

Arno overleed afgelopen zaterdag aan de gevolgen van pancreaskanker. Ook in Oostende werd een rouwregister geopend voor hun ereburger, net als in Brussel. In de AB werd nog een levensgroot spandoek van Arno opgehangen, en aan zijn woning in de Dansaertstraat legden fans bloemen neer.(dvg)