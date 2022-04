Hein Vanhaezebrouck zal niet aanwezig zijn op Mambourg: “Als spelers naar stadion afzakken, rij ik naar huis”

Zaterdagmiddag zal Hein Vanhaezebrouck niet op de Gentse bank plaatsnemen. Vorige week slikte HVH twee gele kaarten van ref Verboomen en hierdoor moet hij geschorst toekijken tijdens het duel van de Buffalo’s op bezoek bij de Zebra’s: “90% van de reacties achteraf, steunden me. Hopelijk wordt hier iets mee gedaan, dan was het toch niet voor niets.”

Het wordt toch best een speciale wedstrijdvoorbereiding voor AA Gent. Hein Vanhaezebrouck trekt met zijn spelers wel degelijk mee in afzondering en hij zal ook de volledige voorbereiding voor zijn rekening nemen: “Wie me op de bank vervangt, is het minst van mijn zorgen”, aldus HVH die op vier ervaren assistenten kan rekenen tijdens de match.

“Ik ben trouwens blij dat ik er vandaag bij mag zijn”, grapte Vanhaezebrouck nog bij aanvang van de traditionele persbabbel. “Misschien dat ik nog even moet aftoetsen bij de assistent van Genk maar ik ga er van uit dat ik hier aanwezig mag zijn op de persbabbel. Ik zal de match voorbereiden en dan ga ik naar huis. Letterlijk. Dan is het aan mijn staf om de match af te werken en beslissingen te nemen. Ze hebben daar de kwaliteiten voor en beschikken ook over voldoende ervaring. Ik heb alle vertrouwen in Peter Balette, Francky Vandendriessche, Nicolas Lombaerts en Danijel Milicevic.”

Vanhaezebrouck kiest er bewust voor om niet in het stadion aanwezig te zijn: “Dat heeft weinig zin. Om dan zo’n bodyguard in de buurt te krijgen om te zien met wie je belt. Dus kan ik meteen ook niet via een wasmand binnen gesmokkeld worden. Het zouden wel twee sterke mannen moeten zijn die deze maand zouden moeten torsen”, grinnikt een ontspannen Vanhaezebrouck. “.”

“Ik ga geen berichten sturen”

“Ik hoorde collega’s die al bestraft zijn en zelfs hun telefoon moesten afgeven. Daar heb ik geen zin in. Ik ga ook geen berichten sturen, want ik heb het volste vertrouwen in mijn collega’s dat zij de juiste keuzes zullen maken. Wat zijn juiste beslissingen eigenlijk? Elke coach neemt wel eens een foute beslissing. Ze weten hoe ik denk en reageer dus ze weten ook wat ze kunnen of moeten doen om onze groep beter te organiseren. Aan hen om die match tot een goed einde te brengen.”

Toch liggen de gebeurtenissen van vorig weekend hem duidelijk nog op de maag: “Het was de druppel die de emmer deed overlopen, dat was bij iedereen in Gent zo. Dan pak ik die rode kaart ipv dat andere spelers blijven doordrammen en kaarten pakken. Maar dit is niet voor herhaling vatbaar. Als je ziet welke reacties er op komen, waarbij 90% me gelijk geeft, dan hoop ik dat daar iets mee gedaan wordt. Dan doe je het niet voor niets.”

“Het zou zonde als alles bij hetzelfde blijft. We zien ook op Europees niveau wat er de voorbije tijd gedaan is met de Belgische refs: niets. En ik zag ook deze week opnieuw Europese wedstrijden waarbij refs anders omgingen met zwaarder protesterende spelers. Ik denk dat het vrij ongelukkig was om daar naar te verwijzen.”