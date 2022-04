Sportief directeur Paul Mitchell en CEO Oleg Petrov, de sterke mannen achter de remonte van Cercle Brugge: “We slapen nooit”

Exact vijf jaar na de overname door AS Monaco is Cercle Brugge niet langer het lelijke eendje maar een mooi, opgroeiend meisje. Met dank aan CEO Oleg Petrov en Sporting Director Paul Mitchell, de twee architecten van het Cercle-project. Ze bezorgden Cercle eindelijk weer een eigen identiteit en gaven de Vereniging weer een smoel. En Petrov en Mitchell hebben nog meer in petto voor Cercle. “Dit is nog maar een begin. We willen graag meer en nog beter doen.”