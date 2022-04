Europese topcompetities gaan de laatste rechte lijn in: in Duitsland vechten landgenoten om behoud, Real Madrid zo goed als zeker van Spaanse landstitel

In België zijn de play-offs in volle gang, maar ook in de andere Europese competities nadert het einde van de competitie met rasse schreden. Hoe ziet de situatie er daar uit? Een overzicht.

Premier League: ongemeen spannende titelstrijd

De titelstrijd in Engeland is een ongemeen spannend duel tussen Manchester City en Liverpool. De Reds staan één punt achter op City met nog vijf wedstrijden voor de boeg. Zaterdagmiddag moet Liverpool naar Newcastle, terwijl de Citizens zaterdag naar Leeds trekt. Liverpool is zo nog steeds in de running voor de uniek quadruple. De Caraboa Cup hebben de Reds al op zak, in de Champions League staan ze na de zege tegen Villarreal al met één been in de finale en op 14 mei staat de finale van de FA Cup tegen Chelsea op het menu.

© ISOPIX

Onderin het klassement probeert Everton nog steeds om degradatie te vermijden. Coach Frank Lampard krijgt het schip voorlopig maar niet rechtgetrokken. Zondag staat het duel tegen Chelsea. Geen makkelijke klus dus voor Everton.

Ook Norwich en Watford lijken op de laatste en de voorlaatste plaats van het klassement te moeten zakken naar de Championship. Zij tellen voorlopig tien en negen punten achterstand op de veilige plaats zeventien waar Burnley staat. Watford neemt het dit weekend op tegen Burnley, een belangrijk duel dus voor degradatie.

La Primera Division: Real Madrid zo goed als zeker van titel

In Spanje is Real Madrid al zo goed als zeker van de 35ste landstitel in de geschiedenis van de Koninklijke. Thibaut Courtois en co hebben nog maar één puntje nodig om dat te verwezenlijken. Met nog vijf wedstrijden te gaan, heeft Real Madrid een voorsprong van 15 punten op Barcelona. Barcelona heeft 63 punten, net als Sevilla. Atletico Madrid staat op 61 punten en nummer vijf Real Betis op 57. Zaterdag neemt Real het op tegen Espanyol in Bernabeu.

Onderin staan Granada, Levante en Alaves voorlopig op de degradatieplaatsen.

Bundesliga: Belgen in degradatienood

Bayern München is sinds vorig weekend zeker van de tiende landstitel op een rij. Een record in Europa. Het verrassende Union Berlin heeft met nog drie speeldagen te gaan vanop de zesde plaats nog altijd zicht op een Europees ticket.

© Sven Hoppe/dpa

In de Bundesliga zijn het wel nog enkele spannende weken voor enkele Belgen. Zo vechten Orel Mangala (Stuttgart) en Dedryck Boyata (Hertha) nog om behoud. Stuttgart telt als zestiende momenteel 28 punten. Hertha staat een plaatsje hoger met 32 punten. Als de stand blijft zoals die nu is, moet Stuttgart het tegen de nummer twee uit de Duitse tweede klasse opnemen voor een plaats in de Bundesliga volgend seizoen. Voorlopig is dat Schalke 04.

Ligue 1: Matz Sels in running voor Europees ticket

Ook in Frankrijk is de landskampioen al bekend. Paris-Saint Germain won het kampioenschap met een straatlengte voorsprong. Vrijdagavond om 21 uur neemt Strasbourg, met Rode Duivel Matz Sels in doel, het op tegen de kersverse kampioen. Voor Strasbourg staat er nog veel op het spel. De ploeg is immers nog in de running voor een Europees ticket. Voorlopig staan Sels en co zesde, op één punt van de vijfde plaats en dus ook op één punt van een Europees ticket. In Frankrijk staan er nog vier speeldagen op het programma.

Matz Sels. — © AFP

FC Metz, de zusterclub van Seraing, staat troosteloos laatste in de stand en moet vrezen voor degradatie.

Serie A: nog vier speeldagen nagelbijten

In Italië is de titelstrijd wél nog spannend en is het nog vier speeldagen nagelbijten. AC Milan heeft met 74 punten de koppositie, met twee punten voorsprong op rivaal Inter. Ook Napoli en Juventus zijn echter nog niet volledig uitgeteld met respectievelijk 67 en 66 punten. En ook voor het zesde en laatste Europese ticket zijn met Lazio, Fiorentina en Atalanta nog heel wat teams in de running.

Alexander Blessin. — © ISOPIX

Genoa met coach Alexander Blessin (ex-KV Oostende) vertoeft inttussen nog altijd op een degradatieplaats. Genoa staat negentiende en telt op dit moment drie punten achterstand op de veilige nummer zeventien Cagliari. Genoa won vorig weekend wel de clash tegen Cagliari. Met Juventus en Napoli heeft Blessin wel nog een zwaar parcours voor de kiezen de komende weken. Ook Salernitana en Venezia zitten overigens in de problemen.