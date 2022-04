Helpt een slaapmutsje en hoe belangrijk is het tijdstip dat je naar bed gaat? Slaapmythes bevestigd en ontkracht

Als jonge neuroloog maakte hij half slapend kennis met de vangrail van de Brusselse ring. Bijna dertig jaar later is Steven Laureys (53) een wereldautoriteit inzake hersenactiviteit, ook die als we slapen. Het maakt van hem vandaag een kruisvaarder vóór onverkorte nachten en tégen slaappillen. Wij leggen de auteur van ‘Het no-nonsense slaapboek’ vijf volkswijsheden voor. “Slaaponderzoek is intussen té goed gedocumenteerd om nog vol te houden dat elk uur slaap een uur niet geleefd is.”