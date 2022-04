Vrouwenploeg Mechelen krijgt licentie voor Super League: “In 2003 beginnen voetballen met vrouwelijke fans van de club”

Mechelen komt dit seizoen uit in eerste nationale (de tweede afdeling in het vrouwenvoetbal) en is momenteel verwikkeld in een titelstrijd met Gent B. De promotie naar de hoogste reeks is wel al een zekerheid. “Dat onze vrouwenploeg deze stap kan zetten, is een belangrijke mijlpaal voor de hele club”, glunderde Frank Lagast, algemeen directeur bij KV Mechelen.

“We zetten als geel-rode familie onze schouders onder dit project en willen de vrouwenploeg verder laten groeien”, ging Lagast verder. “Zo kunnen we hopelijk nog meer meisjes de kans bieden om bij KV Mechelen te komen voetballen. Dit kadert perfect binnen ons verhaal van inclusie waar we al een tijdje aan schrijven”, klonk het nog.

De Mechelse dameswerking viert in 2023 haar 20e verjaardag. Een mooiere manier om het jubileum te vieren had voorzitster Marie-Paule De Bell zich niet kunnen inbeelden. “We zijn in 2003 beginnen voetballen met vrouwelijke fans van KV. Die dames moesten zelfs nog leren wat een inworp was. Van caféploeg over de provinciale reeksen naar de Super League, ik ben waanzinnig trots op iedereen die hieraan heeft meegewerkt.”

Farid Goreishvand, momenteel trainer bij titelrivaal Gent B, maakt volgend jaar de overstap naar Mechelen. Hij zal er het eerste seizoen van de vrouwenploeg in de Super League begeleiden.