Sciensano onderzoekt verdachte gevallen van hepatitis bij kinderen tot zeven maanden terug

Sciensano gaat terug tot 1 oktober om bij verdachte gevallen te onderzoeken of het om de onbekende vorm van acute hepatitis bij kinderen gaat. Dat zegt Steven Van Gucht, viroloog bij het gezondheidsinstituut.

In België zijn er intussen twee bevestigde gevallen. Het gaat om twee kinderen jonger dan 10 jaar die met een leverontsteking een tijd werden opgenomen in het ziekenhuis. Tussen beiden is er geen link.

Van Gucht verwacht dat het aantal bevestigde gevallen volgende week nog zal toenemen. Momenteel lopen nog onderzoeken naar “een aantal” mogelijke gevallen, zegt de viroloog. Het gaat om kinderen tot 16 jaar met acute leverontstekingen waarvan de oorzaak niet werd gevonden, maar bij wie nog bijkomende analyses moeten gebeuren.

Daarbij gaat Sciensano ook retroactief te werk. Het gezondheidsinstituut neemt gevallen vanaf 1 oktober onder de loep. “Daar zitten dus ook al redelijk oude gevallen bij”, zegt Van Gucht.

Acute levenontstekingen waarbij geen oorzaak wordt gevonden, komen dan ook al langer voor. “Op zich is dat niets nieuws”, aldus de viroloog. “Wat de alarmbellen nu heeft doen afgaan, is dat men in sommige landen heeft gezien dat men meer gevallen heeft op een kortere periode dan verwacht. Het leek voordien zeldzamer te zijn.”

In heel de Europese Unie meldde het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) donderdag 55 bevestigde gevallen van de acute hepatitis van onbekende oorsprong bij kinderen in twaalf landen. In het Verenigd Koninkrijk stond de teller vorige week op 166.

Een verklaring voor de opstoot is er voorlopig niet. Als mogelijke boosdoener wordt vooral in de richting van adenovirussen gekeken. “Die zitten overal”, zegt Van Gucht. “Heel af en toe zouden die kunnen leiden tot een ontsteking van de lever. Dat kan dan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld genetische factoren of andere cofactoren.”

Beide bevestigde gevallen in België testten alvast positief op adenovirussen.