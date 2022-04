Conner Rousseau wil permanente btw-verlaging voor gas en elektriciteit

Voor de eerste keer sinds hij in november 2019 tot voorzitter van - toen nog - sp.a verkozen werd, kon Rousseau zijn militanten in levenden lijve toespreken in de aanloop naar de Dag van de Arbeid. Anders dan de traditie het wil, speechte de voorman van de socialisten niet in de Vooruit in Gent, maar in het nieuwe partijhoofdkwartier in de Brusselse Keizerslaan.

Rousseau zette uitgebreid de verdiensten van de sociale welvaartsstaat en het werk van de Vooruit-ministers in de federale regering - Frank Vandenbroucke en Meryame Kitir - in de kijker, maar hij blikte ook vooruit. “Er was nog nooit een regering die zoveel heeft geïnvesteerd in de koopkracht van mensen”, zei Rousseau, “maar toch voelen de mensen het bijna niet - omdat de prijzen zo hard blijven stijgen.” Daarom moet er nog meer gebeuren. “Dat is waar 1 mei vandaag over gaat: strijden voor méér koopkracht!”, aldus de Vooruit-voorzitter.

Rousseau wil het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas verlengen “zolang het nodig is”. De verlaging van de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent wil hij dan weer permanent maken. “Waarom? Omdat gas en elektriciteit basis zijn, geen luxegoed.”

De automatische indexering van lonen, pensioenen en uitkeringen moet voor Rousseau onverkort behouden blijven. “Blijf met uw poten van onze index!”, waarschuwde hij wie daar anders over denkt. “Ge blijft eraf!”

De koopkracht kan nog verder beschermd worden door de woekerwinsten van grote bedrijven zwaarder te belasten, vindt Rousseau. Dat voorstel werd door zijn partij donderdag al gelanceerd.