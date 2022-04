Beke vangt bot: besparing op kinderbijslag blijft

Het gaat om de beslissing om het groeipakket maar met 1 procent te indexeren in plaats van 2 procent, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat was de grootste inspanning die het departement Welzijn moest leveren bij het opstellen van de begroting. Alleen is de inflatie sindsdien stevig de hoogte ingevlogen, waardoor het groeipakket minder kosten dekt dan voorheen. De Gezinsbond en verschillende armoedebewegingen trokken aan de alarmbel.

Maar de Vlaamse ministerraad ging daar dus niet op in. “In deze erg onzekere tijden houden we de koers aan met de Vlaamse begroting”, zegt begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA). “Dat wil zeggen dat we vasthouden aan de begrotingsdiscipline. Er bestaat heel wat onzekerheid over de economische groei en inflatie, het is dan ook niet opportuun om ons nu aan nieuwe uitgaven te wagen.”

Puur financieel is de inflatie wel een meevaller voor de Vlaamse begroting. De inkomsten stijgen mee dankzij de financieringswet en de opcentiemen op de personenbelastingen en dergelijke. Daar staat tegenover dat niet alle uitgaven meestijgen. Zo worden extra uitgaven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het stikstofakkoord gecompenseerd. “Gezien de cijfers nu nog zeer volatiel zijn, richten we ons vanaf nu ook op de begrotingsopmaak in september, tegen wanneer er meer duidelijkheid zal zijn”, zegt Diependaele.

