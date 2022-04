Provinciaal voetbal klapt uit de biecht over matchmanipulatie: “Verloren voor duizend pintjes”

Terwijl de spelers van de Jupiler Pro League nog bakkeleien in de play-offs, zit het provinciaal voetbal in de slotfase. En over dat seizoenseinde doen nogal wat verhalen de ronde. Van topploegen die bewust geen kampioen spelen, tot clubs die dankzij (soms betaalde) vriendendiensten ontsnappen aan degradatie. Roddels? Soms, maar het gebeurt wel degelijk. “Negen matchen voor het einde stonden we elf punten voor, we werden tweede met vijf punten achterstand. De smeerlappen kozen voor geld in plaats van succes.”