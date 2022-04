Kunstwerken Fabre zullen niet snel verdwijnen uit het parlement, meerderheidspartijen vinden dat ze kunnen blijven

Fabre werd vrijdag veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor onder meer geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

“Nu een rechter geoordeeld heeft dat de feiten die Jan Fabre ten laste werden gelegd, bewezen zijn en hij veroordeeld is, kan deze kunstenaar niet langer een pied de stalle krijgen in het Vlaams Parlement”, vinden Katia Segers en Hannelore Goeman van Vooruit. “Het kunstwerk laten hangen zou een vreemd signaal zijn aan de vele Vlamingen en de vele schoolkinderen die het parlement komen bezoeken.”

Vooruit vraagt het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement om het kunstwerk in alle rust te verwijderen.

“Een beeldenstorm gaat niet veel uithalen”, reageert Willem-Frederik Schiltz, fractieleider van Open VLD. “Aangezien de kunstwerken de man niet verheerlijken, lijkt me dat ze kunnen blijven hangen. Het mag en moet duidelijk zijn dat een kunstwerk meer is dan de kunstenaar.”

“Ik denk dat je de kunst moet loskoppelen van de mens”, zegt ook Wilfried Vandaele van N-VA. “Als we de werken van Fabre verwijderen, zouden we ook de andere werken in het parlement moeten beginnen screenen. Wanneer verwijderen we dan iets? Enkel als de kunstenaar veroordeeld is?”

Vandaele oppert wel de mogelijkheid om de werken van Fabre voortaan te duiden. Dat zegt ook Peter Van Rompuy, fractieleider van CD&V. “Wij veroordelen als fractie met klem elke vorm van seksueel geweld”, zegt Van Rompuy. “Maar het kunstwerk in het parlement kan behouden blijven als er een goed zichtbare duiding wordt aangebracht, die wijst op het verschil tussen het werk en de kunstenaar. Daarenboven wil CD&V deze vraag voorleggen aan de Kunstcommissie van het parlement.”

Die commissie met experts uit de sector adviseert het parlement bij de aankoop van de werken die getoond worden in de gebouwen.