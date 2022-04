Precies een halfjaar geleden pakte een speciale commissie van experts en leerkrachten, opgericht door minister Ben Weyts (N-VA), uit met 58 voorstellen om ons onderwijs weer richting wereldtop te loodsen. Volgens critici is er in al die tijd veel te weinig gebeurd. “Vooral de koepels blijven in gebreke”, zegt cognitief psycholoog en commissielid Wouter Duyck.