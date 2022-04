“Ik ken mijn plaats: in de schaduw.” Toch treedt afscheidnemend CEO voor één keer op de voorgrond

De dienstencheques zijn onder zijn hoede ontwikkeld. Bednet heeft zijn erkenning te danken aan het werk van zijn mensen. In Oekraïne rijden ambulances rond die via zijn organisatie zijn gefinancierd. En toch heeft hij liever dat dat niet allemaal aan de grote klok wordt gehangen. Want Luc Tayart de Borms, afscheidnemend CEO van de Koning Boudewijnstichting, heeft maar één adagium: “Bescheidenheid.” Voor één keer, net voor zijn pensioen, treedt hij uit die schaduw.