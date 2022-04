Premier van Britse Maagdeneilanden opgepakt in VS voor drugssmokkel

De eerste minister van de Britse Maagdeneilanden is donderdag opgepakt bij een undercoveroperatie op een luchthaven in de Amerikaanse stad Miami. Hij wordt onder meer verdacht van drugssmokkel, zo heeft het Amerikaanse antidrugsagentschap (DEA) bekendgemaakt.

Samen met premier Andrew Alturo Fahie werd ook Oleanvine Maynard, de directeur van de havenautoriteiten op de Britse Maagdeneilanden, opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een samenzwering met als doel om cocaïne de VS binnen te smokkelen. Daarnaast worden ze ook verdacht van het witwassen van geld.

Hun arrestatie vond plaats na een ontmoeting met undercoveragenten van de DEA, die zich voordeden als leden van het Mexicaanse drugskartel Sinaloa. Ze wilden in een vliegtuig een zending van 700.000 dollar cash geld controleren. De undercoveragenten hadden meegedeeld dat het bedrag werd uitbetaald wegens het toelaten van toekomstige cocaïnetransporten naar de VS via de Britse Maagdeneilanden.

Een derde verdachte, de zoon van de havenbaas, werd donderdag eveneens opgepakt wegens de drugszaak. Zijn arrestatie vond niet in Miami plaats.