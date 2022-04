Het assisenproces in Aarlen tegen Philippe Lemaire (52, foto) voor de moord op zijn partner in 2018, is een zelden geziene aaneenschakeling geworden van ophefmakende verrassingen. Met als toppunt het feit dat de advocaten Lemaire weigerden over de schuldvraag van hun cliënt te pleiten omdat zij “zelf overtuigd zijn dat hij schuldig is aan moord.”