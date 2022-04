Echte kunst met een voetbal of getrukeerd? Indrukwekkende video van Lionel Messi zorgt voor commotie

“Ik voel me er goed in”, schreef de Argentijn van PSG naast een video waarin hij drie ballen perfect in een ton schiet in de kleuren van de nationale ploeg. Maar zijn de beelden nu echt of getrukeerd? Niemand weet het helemaal zeker. Het ziet er allemaal alvast indrukwekkend uit.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op sociale media waren de meningen alvast verdeeld:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen