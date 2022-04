Eindelijk kon hun restaurant weer open, maar toen bleek Tom terminaal: “Ik wil vloeken en wenen, maar de zaak gaat open”

“Geduld is een van de schoonste deugden.” Het staat in grote letters te lezen op het raam van Cochon de Luxe, het Gentse restaurant van Tom en Alison. Ze schreven de tekst vorig jaar, toen ze – na de eindeloze coronasluiting – na enkele weken opnieuw moesten sluiten. Omdat Tom kanker kreeg. Het koppel was vastberaden opnieuw te openen, maar vorige week kreeg hij te horen dat hij terminaal is. “En toch gaan we weer opendoen.”