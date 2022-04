Gemeenten moeten problemen met Oekraïense gastgezinnen zelf oplossen

Aan duurzame opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen is op dit moment geen gebrek. Toch zijn er gastgezinnen, bij wie het samenleven met hun Oekraïense gasten niet meer lukt, die niet snel een alternatieve opvangplaats kunnen vinden. Dat lijkt vreemd, aangezien via de Vlaamse huisvestingstool 20.000 duurzame plaatsen zijn aangemeld, waarvan er nog maar 3.500 zijn ingevuld.

“De moeilijkheid ontstaat soms doordat de gemeenten zelf op zoek moeten naar een alternatief wanneer problemen ontstaan in een gastgezin”, zegt de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). “In veel gevallen hebben die nog plaatsen beschikbaar, privaat of publiek. Maar als dat niet zo is, dan kan de gemeente in de huisvestingstool niet zien in welke andere gemeenten er wel nog plaatsen zijn.” VVSG vraagt daarom dat niet alleen de Vlaamse overheid en Fedasil, maar ook de lokale besturen kunnen zien of andere gemeenten kunnen bijspringen.

Dat opent wel het risico dat sommige gemeenten minder inspanningen zullen doen om plaatsen te creëren of vrij te houden, en zullen terugvallen op andere gemeenten. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) houdt de boot af. “Gemeenten kunnen elkaar contacteren en samenwerken, maar in het algemeen krijgen we niet het signaal dat er voor veel mensen geen oplossing gevonden wordt binnen de gemeente.”

