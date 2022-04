Het parlement waar openlijk porno gekeken wordt, vrouwen betast worden en niemand ertegen optreedt

Premier Johnson kreeg in het Brits parlement heel wat vragen en forse kritiek nadat was uitgelekt dat vrouwen klacht hadden ingediend tegen 56 mannelijke parlementsleden wegens ongepast gedrag, seksisme of vrouwenhaat. — © VIA REUTERS

Wie zat in het parlement porno te kijken en waarom is hij nog niet uit de Conservatieve partij gezet? Die vragen overheersen het Verenigd Koninkrijk. Vooral omdat het geen alleenstaand geval is. De afgelopen weken kwam aan het licht dat tegen maar liefst 56 parlementsleden een klacht is ingediend wegens ongewenst seksueel gedrag. In het Britse parlement is machocultuur al lang een probleem, maar volgens sommigen kreeg die een boost onder premier Boris Johnson.