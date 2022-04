Eerste klasse vrouwen krijgt nieuw competitieformat

Volgend seizoen krijgen we geen tien, maar wel elf ploegen in de Women’s Scooore Super League, de eerste klasse van ons vrouwenvoetbal.

De licentie van nieuwkomer KV Mechelen werd gisteren na wat gedoe over het trainersdiploma van T1 Farid Goreishvand in tweede zit dan toch goedgekeurd. Door de extra ploeg zal het huidige competitieformat, dat voor tien ploegen bestemd was, volgend seizoen wel veranderen. Bij de voetbalbond waren ze daarop voorbereid en liggen de plannen op tafel, maar op details is het nog even wachten.(vva)