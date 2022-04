Slachtoffers spreken van drie overwinningen na veroordeling Jan Fabre

De slachtoffers spreken van drie overwinningen op een rij. “Voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, zeker door een dader die in een machtspositie tegenover je staat, is het erg moeilijk om te spreken”, klinkt het in een reactie. “Je weet niet of er naar je geluisterd zal worden, of je geloofd zal worden, wat de persoonlijke en professionele gevolgen zullen zijn als je spreekt. Het is voor elk van ons een persoonlijke overwinning dat we onze stem hebben durven laten horen. Dat de rechtbank ernaar geluisterd heeft en ons gelooft, is een belangrijke tweede overwinning. Dat Fabre gestopt wordt in zijn schadelijk patroon en geen slachtoffers meer kan/mag maken, is een derde overwinning.”

Duidelijk signaal

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat zich samen met de slachtoffers burgerlijke partij stelde in de zaak, vindt het een duidelijk signaal dat dit gedrag ontoelaatbaar is. Adjunct-directeur Liesbet Stevens: “We moeten daarom niet enkel nadenken over hoe we ervoor zorgen dat slachtoffers zich durven uitspreken en hoe we hen hierin kunnen ondersteunen, maar ook hoe we als samenleving dergelijk gedrag kunnen voorkomen. Zowel op de werkvloer als daarbuiten.”

In totaal stelden elf slachtoffers zich burgerlijke partij samen met het Instituut. Dat gebeurde nadat in september 2018 een open brief verscheen van een twintigtal (ex-)werknemers en stagaires om de ontoelaatbare praktijken binnen Fabre’s dansgezelschap Troubleyn aan te kaarten. De aanleiding voor deze brief was een interview van Jan Fabre met VRT Nieuws, waarin hij nadrukkelijk poneerde dat er in veertig jaar tijd nooit enige vorm van grensoverschrijdend gedrag in zijn dansgezelschap had plaatsgevonden.

De advocaten van de kunstenaar vroegen eerder de vrijspraak. Het openbaar ministerie eiste drie jaar effectieve gevangenisstraf. Fabre kreeg gisteren uiteindelijk achttien maanden celstraf met uitstel. Het is nog niet duidelijk of hij en zijn advocaten in beroep gaan tegen de uitspraak.

