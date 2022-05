Ex-Feyenoorder Bart Nieuwkoop ontpopte zich tot absolute sterkhouder bij Union: “Het niveau in België heeft me positief verrast”

De manier waarop Bart Nieuwkoop (26) elke wedstrijd opnieuw de rechterflank afdweilt, is indrukwekkend. Maar daar stopt het niet: dit seizoen scoorde de Nederlander al vier keer, de eerste doelpunten uit zijn professionele carrière. Doelpunten die hem straks aan nieuw eremetaal kunnen helpen, nadat hij eerder in 2017 met Feyenoord al de Nederlandse landstitel veroverde. “De halvering van de punten? Ach, het is wat het is. We kunnen er wel een mening over vormen, maar dat helpt ons niet”, aldus de rechterwingback.