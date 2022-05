Club Brugge kon al vijf wedstrijden niet meer winnen van Anderlecht: “Ze hebben ervaring genoeg”

Je zal hem niet snel gek maken, Alfred Schreuder. Dat Anderlecht uit de titelstrijd zou liggen? “Niet mee akkoord. Ze hebben zeven punten achterstand op ons. En wij drie op Union. Wij kunnen toch ook nog kampioen worden?”, klonk het.

Of dat Club al vijf matchen niet meer kon winnen van Anderlecht. De laatste keer dateert van oktober 2020. “Dat zegt mij niet veel. Mijn jongens hebben al vaak gewonnen hen, ze zijn rustig en voorbereid. En ze hebben ervaring genoeg.”

De Nederlandse coach verwacht geen walk in the park. “Anderlecht heeft iets recht te zetten. En tegen Union hebben ze zich goed herpakt. We hebben dezelfde speelstijl en het gaat om een onvervalste topper tussen de twee ploegen met de meeste titels in België. Anderlecht is en blijft een grote club.”

Blessurezorgen heeft Club nog steeds niet. Noa Lang werd tegen Antwerp uit voorzorg gewisseld na een trap op de kuit, maar speelt zondag gewoon. “Hij heeft de hele week getraind en is topfit”, beaamt Schreuder. Enkel jonkie Audoor is out.