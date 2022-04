Zo groot is het tekort aan studentenkoten in de verschillende steden en dit krijg je voor 425 euro/maand

De zoektocht naar een betaalbaar studentenkot dreigt voor veel mensen een helletocht te worden. De vraag was nooit zo groot, het aanbod hinkt achterop. Woontorens met fitnessruimtes en dakterrassen schieten als paddenstoelen uit de grond terwijl verhuurders van “gewone” koten op strenge bouw- en woonnormen botsen. “Ik mag een kot van zestien vierkante meter niet verhuren omdat het te klein is: leg me dat eens uit.”