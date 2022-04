Wat een remonte: Matz Sels en Strasbourg stunten in knotsgekke slotfase tegen PSG en blijven dromen van Europees voetbal

Matz Sels stak het hele veld over in het kolkende Stade de la Meinau toen Anthony Caci in de 92ste minuut de 3-3 op het bord knalde tegen PSG. Een stunt van formaat van Strasbourg.

Sels en co doen al het hele seizoen mee voor een ticket voor Europees voetbal. Zelfs de Champions League kan nog voor de club die meestal verzeilt in de middenmoot van de Ligue 1. Tegen PSG, sinds vorige week opnieuw Frans kampioen, kwam Strasbourg al vroeg op voorsprong via Kevin Gameiro. Maar dankzij twee goals van Kylian Mbappé en eentje van Ashraf Hakimi stond het na 68 minuten 1-3 voor de Parijse sterrenploeg.

Een kwartier voor tijd kreeg de thuisploeg opnieuw hoop toen Marco Verratti de bal per ongeluk in eigen doel devieerde, waarna Strasbourg alles op alles zette. Dat resulteerde twee minuten in de extra tijd in de gelijkmaker van Anthony Caci: 3-3.

In de stand leidt PSG nu met 79 punten, dat zijn er veertien meer dan Marseille. Strasbourg is vijfde met 57 punten, maar een match meer dan onder anderen Rennes en Monaco (59 punten).