Israëlische bewaker en Palestijn doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

“Terroristen zijn naar de ingang van de stad Ariël gekomen” en hebben de Israëlische bewaker neergeschoten, zo staat in een verklaring van het Israëlische leger. De bewaker is daarna aan zijn verwondingen overleden. De twee daders zijn met een wagen gevlucht, vervolgt het leger. “De Israëlische veiligheidsdiensten achtervolgen de terroristen. Verschillende wegen in het gebied zijn afgesloten.”

De islamistische organisatie Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, heeft de aanval al omschreven als “een heldhaftige daad ter afsluiting van de heilige ramadanmaand”.

In Azzoun, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever is ook een Palestijnse jongeman doodgeschoten bij een confrontatie met het Israëlische leger, zo meldt dan weer het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De twintiger kreeg een kogel in de borst. Het is niet duidelijke of er een verband is tussen beide gebeurtenissen.