Nadat familie van Sanda Dia beroep aantekent: dit zijn de gevolgen voor het verloop van het proces tegen de Reuzegommers

Het beroep van de burgerlijke partijen impliceert dat het proces tegen de achttien beklaagden voor onbepaalde tijd on hold wordt gezet. Volgende week zijn hierdoor in principe geen zittingen meer in Hasselt, zoals gepland. Allicht zal de zaak ter zitting geschorst worden.

Het is dan aan het Antwerpse hof van beroep om zich te buigen over de juridische kwestie. Krijgen de advocaten van de burgerlijke partijen ongelijk, dan blijft de zaak in Hasselt, met dezelfde twee procureurs en dezelfde rechter en haar twee bijzitters. Krijgen de advocaten gelijk, dan wordt de zaak “geëvoceerd”. Dat wil zeggen: een procureur-generaal neemt het dossier over, en er komt meteen een zaak in beroep in Antwerpen. Specialisten wijzen eerder naar dat tweede scenario.

“Vreemd manoeuvre”

De advocaten van de Reuzegommers reageerden verdeeld. Twee onder hen geven off the record toe dat Mary en co. terecht beroep aantekenen. “De rechter heeft het echt wel te bont gemaakt.” Anderen spreken van een vreemd manoeuvre. Een van de advocaten noemt het zelfs “een geweldig cadeau voor de Reuzegommers.” Net omdat de zaak nu “in een juridisch moeras verzandt”.

De kans lijkt groot dat de zaak effectief voor het hof van beroep in Antwerpen zal worden gepleit. Wanneer is hoogst onduidelijk. Het zou impliceren dat de Reuzegommers, wars van de uitspraak in Antwerpen, nadien niet meer in beroep kunnen gaan. Eén ding is zeker: de gevraagde #JusticeforSanda is nog niet voor morgen. (phu)