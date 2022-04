Vier politieagenten bevangen door rook bij brand in Etterbeek

Bij een brand in een appartementsgebouw op de Nieuwelaan in Etterbeek zijn zaterdagochtend vier politieagenten licht bevangen door de rook toen ze de inwoners naar buiten leidden. Het volledige gebouw van negen verdiepingen moest geëvacueerd worden, omdat er op de zevende verdieping een brand woedde.

De oproep van de brand kwam zaterdagochtend omstreeks 5.15 uur binnen via de noodcentrale 112. De brand woedde in het appartement op de zevende verdieping, aan de voorgevel. De politie, die als eerste ter plekke was, was al begonnen aan de evacuatie van de bovenste verdiepingen. Het brandalarm van het gebouw was ook al in werking.

“Iemand heeft de goede reflex gehad om de deur van het brandende appartement te sluiten en zo rook - en vuurverspreiding te verminderen. Zo gaat er ook minder zuurstof naar de brand. De oorsprong van de brand is accidenteel”, meldt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Voor het blussen van de brand werden drie autopompen en twee autoladders ingezet. Een raam van het appartement werd stukgeslagen om de brand, die zich juist achter het raam ontwikkelde, te bereiken en te blussen. Het appartement is onbewoonbaar verklaard.

De vier politie-inspecteurs die de evacuatie in goede banen hebben geleid, waren lichtjes geïntoxiceerd door de rook. Ze kregen zuurstof toegediend, maar moesten niet naar het ziekenhuis.