SBS6 verliest ruim miljoen kijkers na stopzetten Vandaag Inside

Derksen bekende woensdagavond in het programma dat hij vijftig jaar geleden een dronken vrouw had aangerand met een kaars. Daarop ontstond een zware publieke discussie in Nederland. Donderdagavond probeerde Derksen in de dagelijkse talkshow de feiten nog te minimaliseren, maar vrijdagmiddag werd bekendgemaakt dat hij onmiddellijk zou stoppen bij Vandaag Inside. Medecommentator René van der Gijp en talkshowhost Wilfred Genee zeiden vervolgens dat zij onder die omstandigheden het programma niet willen voortzetten.

De veelbekeken aflevering van donderdag trok nog ruim 1,3 miljoen kijkers. Het plaatsvervangende programma Het Roer Om wist vrijdagavond nog maar 352.000 kijkers te boeien, zo meldt de Nederlandse Stichting KijkOnderzoek. Normaal gezien trekt Vandaag Inside tussen 800.000 en 900.000 kijkers per dag.

Vanaf maandag zendt SBS6 oude afleveringen van Chateau Meiland uit op het tijdstip waarop Vandaag Inside te zien was.