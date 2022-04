Pakistan vreest overstromingen door hittegolf

De Pakistaanse autoriteiten hebben de reddingsdiensten in staat van paraatheid gebracht. Het land waarschuwt immers voor overstromingen, mogelijk afkomstig van gletsjermeren, in de noordelijke gebieden van het land. De temperaturen in het land zijn tot gevaarlijk hoge niveaus gestegen.

“De provinciale regering heeft de rampenautoriteit en de kwetsbare gemeenschappen gewaarschuwd”, aldus Shahzad Shigri, hoofd van de milieubescherming in de provincie Gilgit-Baltistan. De gletsjers in de noordelijke berggebieden in Pakistan – de Hindoekoesj, Himalaya en Karakoram – smelten snel door de stijgende temperaturen. Er zijn meer dan 3.000 gletsjermeren ontstaan in Gilgit-Baltistan en Khyber-Pakhtunkhwa.

Gletsjermeren kunnen een vloedgolf veroorzaken. Volgens Shigri gaat het om plotse gebeurtenissen, die maar weinig reactietijd bieden en leiden tot dodelijke slachtoffers en verwoeste woningen in de afgelegen gemeenschappen. Naar schatting lopen meer dan 7,1 miljoen mensen het risico te worden getroffen.

“Pakistan wordt geteisterd door een verwoestende hittegolf die onvoorspelbaar veel vroeger heeft toegeslagen dit jaar”, zei gewezen minister voor Klimaatverandering Amin Aslam. Volgens hem was Dadu, een stad in de zuidelijke provincie Sindh, de “warmste plaats op aarde in april”.

De huidige minister van Klimaatverandering, Sherry Rehman, zei dat er dit jaar 62 procent minder neerslag is gevallen dan voorgaande jaren. Volgens de meteorologische dienst zal de hittegolf, die begon op 27 april, tegen 2 mei stilaan afnemen. Pakistan is verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar behoort tot de tien landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering.