Vijf mensen gered na instorting van gebouw in China

Vijf mensen zijn gered na de instorting van een gebouw in China. Dat zeggen de autoriteiten na een nacht van zoekoperaties. Ze maakten echter niet bekend hoeveel mensen nog bedolven zijn onder het puin van het gebouw van zes verdiepingen, dat vrijdagnamiddag instortte in Changsha.

In het gebouw was onder meer een bioscoop gevestigd. Voorlopig zijn er nog geen doden gemeld, maar de autoriteiten zeggen wel dat de reddingsoperaties nog aan de gang zijn. Een hoge verantwoordelijke van de Communistische Partij is ter plaatse, wat een teken zou kunnen zijn van de ernst van de ramp. Wang Yong staat aan het hoofd van een team dat de reddingsoperaties moet begeleiden, staat in een officieel persbericht.