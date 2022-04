Braziliaans president Bolsonaro haalt uit naar Leonardo DiCaprio: “Oplichter”

De Braziliaanse president Jair Bolsonara heeft fors uitgehaald naar Leonardo DiCaprio, nadat de acteur de Braziliaanse jeugd had opgeroepen om te gaan stemmen bij de verkiezingen later dit jaar.

“Het Amazonewoud en andere ecosystemen in Brazilië zijn cruciaal voor klimaatverandering”, schreef DiCaprio donderdag op Twitter. “Wat daar gebeurt, is belangrijk voor ons allemaal. Stemmen van de jeugd zijn belangrijk voor een koerswijziging richting een gezonde planeet.”

Huidig president Bolsonaro – die sinds zijn verkiezing in 2019 veel regelgeving rond ontbossing liet afschaffen – werd dus niet bij naam genoemd, maar hij reageerde toch sarcastisch. “Dank voor je steun, Leo! Het is erg belangrijk dat elke Braziliaan stemt bij de volgende verkiezingen. Onze mensen zullen beslissen of ze onze soevereiniteit over de Amazone willen behouden, of ze willen bestuurd worden door oplichters die buitenlandse belangen dienen.”