Eerste Amerikaan om het leven gekomen bij gevechten in Oekraïne: “Hij geloofde in hun strijd”

In Oekraïne is voor het eerst een Amerikaans staatsburger om het leven gekomen in de oorlog tegen Rusland. Dat schrijft CNN, dat kon spreken met de moeder van de man.

Willy Joseph Cancel (22) had een verleden als marinier bij het Amerikaanse leger, maar werkte tot voor kort als cipier in een gevangenis in Tennessee. Hij kluste ook bij als huurling, en ging in opdracht voor een privaat militair bedrijf vechten in Oekraïne. “Maar hij wilde ook gaan omdat hij geloofde in de Oekraïense strijd”, aldus zijn moeder Rebecca Cabrera. “Hij wilde deel uitmaken van die strijd: om ervoor te zorgen dat niet tot hier zou komen, maar ook zodat onze Amerikaanse soldaten er niet betrokken zouden moeten raken.” Cancel kwam op maandag 25 april om het leven, bij gevechten aan de zijde van het Oekraïense leger.

De Amerikaanse president Joe Biden betuigde vrijdag zijn medeleven met de familie van Cancel. “Het is heel droevig nieuws”, aldus de president. “Hij laat een baby achter.” Het Witte Huis vraagt Amerikanen wel nog steeds om niet naar Oekraïne te trekken om er mee te vechten. “We begrijpen dat Amerikanen kijken hoe ze kunnen helpen, maar er zijn andere manieren om dat te doen”, aldus woordvoerder Jen Psaki.