Sportgod en multimiljonair op zijn 17, bankroet en de gevangenis in op zijn 54: waar liep het mis met Boris Becker?

Hij stond bekend als een van de allergrootste tennissers, maar na zijn loopbaan blonk Boris Becker vooral uit in foute beslissingen. Na zijn sportieve carrière kwam de voormalige nummer één van de wereld, ondanks een geschat vermogen van ongeveer 170 miljoen euro, in zware financiële problemen. Vrijdag is hij in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor faillissementsfraude. Hoe heeft het zover kunnen komen?