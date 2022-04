Aixam belandt hard in gracht, tachtigjarige bestuurder moet bevrijd worden

Iets na 11 uur raakte een tachtiger zaterdag om onduidelijke reden van de baan in de Puitstraat inMoorslede. De bestuurder belandde met een harde klap in de gracht.

Het is momenteel nog gissen naar de oorzaak van het ongeval. “Er was geen ander voertuig bij betrokken”, meldt postoverste Filip Louagie van het brandweerkorps Moorslede. “Het is een raadsel. Misschien week de man uit voor een fietser of werd hij onwel, dat weten we niet.” (lees verder onder de foto)

De schade aan de Aixam is aanzienlijk, het is een wonder dat de tachtiger niet zwaargewond is — © lvw

De man kwam uit de richting van de Kapelweg en belandde in de Puitstraat, enkele meters voor het kruispunt met de Teerlingweg, hard in de gracht. De Aixam is zwaar beschadigd en moest later uit de gracht getakeld worden, maar de toestand van de man zou stabiel zijn.

“Hij zat niet gekneld maar lag schuin in het voertuig, met zijn hoofd tegen de ruit geduwd. Voor een tachtigplusser is het uiteraard niet evident om zelf uit dergelijke positie te klimmen.” De brandweer verwijderde de koffer en bevrijdde de man via de achterkant uit het voertuig. (lees verder onder de foto)

De reden van het ongeval is nog niet gekend. De kans dat de bestuurder onwel werd, is reëel. — © lvw

Net uit ziekenhuis

Getuigen herkenden de Aixam en spreken over een man die een paar straten verderop zou wonen. “Hij was nog maar net uit het ziekenhuis ontslagen, en nu komt hij dit tegen”, vertelde een buur. Het MUG-team diende het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe, maar de man zou niet in levensgevaar verkeren. (lees verder onder de foto)

Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend door een MUG-team en werd nadien afgevoerd naar het AZ Delta Roeselare — © lvw

“Op het eerste zicht valt het gelukkig mee”, zegt kapitein Louagie. “De man was bij bewustzijn maar sprak over pijn aan de borstkas, waarschijnlijk van de harde klap tegen zijn stuur. Het is natuurlijk oppassen met mensen van die leeftijd, we moesten dus heel voorzichtig te werk gaan.” Na verzorging werd de tachtiger voor verder onderzoek naar het AZ Delta in Roeselare gebracht.