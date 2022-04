Goed nieuws voor FC Barcelona: toptalent Ansu Fati is klaar voor rentree na veel blessureleed

Ansu Fati blesseerde zich in november vorig jaar aan de hamstrings, maar het toptalent is er weer helemaal klaar voor. — © AP

De laatste wedstrijd van Fati dateert van 20 januari. Hij kwam dit seizoen door allerhande blessures nog maar tien keer in actie en is nu hersteld van problemen aan de hamstrings. “We zullen de wedstrijdselectie zondag bekendmaken en Ansu Fati zal er deel van uitmaken”, zei trainer Xavi op zijn persbabbel. “Het gaat goed op training en hij is ongelooflijk goed hersteld. Hij is blij en opgewonden en kan weer lachen. Als alles goed gaat, krijgt hij speelminuten tegen Mallorca. Ik ben ongelooflijk blij hem erbij te hebben. Het is een zeer getalenteerde speler en ik ben ervan overtuigd dat we goed zullen samenwerken.”

Met Fati erbij heeft Xavi weer meer opties voorin. In januari haalde Barça met Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang en Adama Traoré drie spelers om de aanval te versteken. Daar komt Fati dus bij.