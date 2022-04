Vedette van Amerikaanse vrouwenvoetbal Hope Solo stelt opname in Hall of Fame uit om drankprobleem aan te pakken

De voormalige doelvrouw van de Verenigde Staten Hope Solo heeft verzocht haar intrede tot de Hall of Fame van haar land uit te stellen tot volgend jaar. Solo liet zich opnemen in een ontwenningskliniek vanwege alcoholproblemen.

De Amerikaanse besloot zich te laten opnemen nadat ze afgelopen maand werd gearresteerd voor rijden onder invloed. Op het moment van de arrestatie zat de tweejarige tweeling van Solo op de achterbank. De National Soccer Hall of Fame accepteerde op haar verzoek.

“Ik heb contact opgenomen met de Hall of Fame en respectvol verzocht mijn inwijding tot de Hall of Fame uit te stellen tot 2023”, schrijft de 40-jarige Amerikaanse op Twitter. “Ik zal vrijwillig deelnemen aan een alcoholbehandelingsprogramma om mijn probleem met drankmisbruik aan te pakken.”

“Op dit moment richt ik al mijn energie en aandacht op mijn gezondheid, genezing en de zorg voor mijn gezin.Ik wil de Hall of Fame bedanken voor hun steun en voor hun begrip voor mijn beslissing”, besloot ze.

De Hall of Fame voegde volgende verklaring daaraan toe: “De legendarische USWNT doelvrouw, Hope Solo, die in 2022 ingewijd zou worden in de Hall of Fame, heeft beslist haar intrede uit te stellen tot 2023. Het NSHOF staat volledig achter haar beslissing en kijkt ernaar uit haar en haar historische prestaties te eren tijdens de inductieceremonie van volgend jaar.”

Solo, die 202 keer voor de Amerikaanse nationale ploeg uitkwam en 102 keer de nul hield, werd in januari verkozen om te worden opgenomen in de Hall of Fame. Ze werd met haar land wereldkampioen (2015) en twee keer olympisch kampioen (2008, 2012). (belga)