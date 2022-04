Britse politicus die beschuldigd wordt van porno kijken in het parlement stapt dan toch op: “Eerste keer per toeval, tweede keer bewust”

Het Britse parlementslid dat ervan beschuldigd wordt naar porno te hebben zitten kijken in het parlement, heeft beslist om op te stappen. Neil Parish, die al geschorst was door zijn Conservatieve Partij, had aanvankelijk gezegd het onderzoek te zullen afwachten.

Neil Parish kwam in opspraak toen collega-parlementsleden zeiden dat ze hem in het House of Commons betrapt hadden terwijl hij op zijn gsm naar porno zat te kijken. Het parlementslid uit Devon, lid van de Conservatieve Partij, had gezegd dat hij de porno “per ongeluk” geopend had en het dus niet zijn bedoeling was. Hij zei ook het onderzoek naar de beweringen te zullen afwachten en alleen te zullen opstappen als hij schuldig bevonden wordt.

Het is dus best verrassend dat hij zaterdag toch plots aankondigde op te stappen als parlementslid. In een interview met BBC geeft hij toch toe gedaan te hebben wat beweerd wordt. “Het is ergens grappig: ik was naar tractors aan het kijken. Plots belandde ik op een website met een wat gelijkaardige naam en ik heb even zitten kijken. Dat had ik niet moeten doen. Maar mijn grootste misdrijf is dat ik er nog een tweede keer naartoe gesurft ben. Dat was bewust. Ik zat op dat moment te wachten. Wat ik deed, was volledig verkeerd. Ik zat fout, ik was stom en had een moment van waanzin.”

Een woordvoerder van de afdeling van de Conservatieve Partij in Tiverton en Honiton bedankte Parish voor zijn dienst de voorbije 12 jaar. “We steunen zijn beslissing om op stappen als ons parlementslid.”