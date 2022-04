Bocholtse buurt kreunt onder overlast door duizend kraaiachtigen: “Overal drek en schade”

In de buurt van De Sprink in Bocholt kleurt de lucht iedere dag zwart. Zo’n duizend kraaien, kauwen en roeken cirkelen er boven de huizen en veroorzaken overlast bij de buren. De gemeente Bocholt riep de hulp in van een valkenier, maar het is een complex probleem.

“Wij worden geteisterd door kabaalmakende en alles onderschijtende kraaiachtigen. Het is een echte plaag geworden. Aan het helse gekrijs geraak je nog bijna gewoon, maar de carwash- en reinigingskosten lopen alsmaar op. Als ik buitenkom en al die dieren in de lucht zie, voelt het alsof ik in de horrorfilm The Birds van Alfred Hitchcock ben terechtgekomen”, zegt Kelly Creuwels uit de Damburgstraat.

Buren (v.l.n.r.) Michaël Vos, Davy Teppers en Raf Kunnen met op de achtergrond de bomen waarin de honderden vogels hun nest hebben. — © Dick Demey

“Wie zijn auto wast of buiten de was ophangt, is eraan voor de moeite. Als ik in de tuin zit, zie ik geregeld drek op de grond splatsjen” Raf Kunnen, buurtbewoner

Ook buurtbewoner Raf Kunnen uit de nabijgelegen Kortestraat kan erover meespreken. “Het probleem is twee jaar geleden begonnen toen verderop bomen zijn geveld. De vogels zijn naar hier verhuisd omdat ze graag in hoge bomen hun nesten bouwen. Ze zitten daar ook ideaal, want vlakbij op de voetbalpleinen van Bocholt VV vinden ze veel wormen die er na een training aan de oppervlakte komen. Helaas zitten wij wel met de overlast opgescheept.”

De gevederde overlast in Bocholt bestaat uit kauwen (grote foto), kraaien (linksonder) en roeken (rechtsboven). — © RR

Kunnen heeft via een petitie klachten van zo’n vijftig buren verzameld. “Het kabaal en de uitwerpselen zijn het grootste probleem. Wie zijn auto wast of de propere was buiten te drogen hangt, is er snel aan voor de moeite. Als ik in de tuin zit, zie ik geregeld drek op de grond splatsjen. Wij hebben thuis een klein, ingegraven zwembad. Het is geen pretje om dat vandaag zuiver te houden. En het gebeurt ook geregeld dat de vogels de siliconen van de ramen lostrekken. Is het niet mogelijk om de takken te snoeien waar de vogels hun nesten in maken?”

Dagelijkse kost in de buurt: een auto die helemaal onder de vogeldrek zit. — © Dick Demey

Complex probleem

Het gemeentebestuur ontving al verschillende klachten. “We zijn ermee bezig, maar het is een complex probleem dat je helaas niet op één, twee, drie kunt oplossen”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen (CD&V). “We zijn gebonden aan de regels van het Agentschap Natuur en Bos. Kauwen en roeken zijn bijvoorbeeld beschermde diersoorten. Daarnaast vormt de locatie een extra probleem. De Sprink ligt in centrumgebied en daar gelden strengere regels dan in jachtgebieden. We spreken vaak over de schoonheid van plekken die het kruispunt vormen tussen mens en dier, maar soms levert dat moeilijke situaties op. En dat is hier het geval.”

“We spreken vaak over de schoonheid van plekken die het kruispunt vormen tussen mens en dier, maar soms levert dat moeilijke situaties op”, zegt burgemeester van Bocholt Stijn Van Baelen (CD&V). — © RR

De gemeente Bocholt heeft onlangs de lokale valkenier Dwight Dreezen (30) aangesteld om met roofvogels de kraaiachtigen te verjagen naar een gebied waar ze minder overlast veroorzaken. “Kraaien zijn cultuurvolgers, ze passen zich aan de mens aan en halen er hun voordeel uit. Ze hebben bijna geen natuurlijke vijanden en daardoor neemt de populatie ook gemakkelijk in aantal toe”, zegt Dreezen.

Woestijnbuizerd

In het centrum zet hij een woestijnbuizerd in, omdat het de meest geschikte vogel is om tussen gebouwen te vliegen. Valken en haviken komen beter tot hun recht in open ruimtes. De woestijnbuizerd kon al zo’n honderd overlastvogels uit de lucht plukken. “Als de andere vogels zien dat een roofvogel een soortgenoot pakt, zullen ze schrik krijgen en zich hopelijk verplaatsen. Ik heb de woestijnbuizerd echt moeten trainen om op deze prooivogels te jagen. In de natuur zou de buizerd zijn leven riskeren als hij een kraai aanvalt, omdat kraaien zich als groep tegen de roofvogel zullen keren.”

De woestijnbuizerd aast op een dode kraai, rechtsonder op de foto. De kraaien in de lucht zien het tafereel en vluchten weg. — © Dwight Dreezen

Op dit moment heb­ben de vogels kuikens en is het niet ethisch om ze nu te verjagen. “Dat zou ook niet helpen. Het mo­ederinstinct is veel sterker dan het vlu­chtinstinct. Als ik nu een afschrik- of verjagingsmiddel zou inzetten, geraken ze eraan gewend en dan verliest het zijn impact. We kunnen dus best een paar weken wachten tot de jongen vliegvlug zijn en mee met hun ouderdieren kunnen verhuizen”, zegt Dreezen.

De woestijnbuizerd met een ekster die hij gevangen heeft. — © Dwight Dreezen

“Wanneer de jonge vog­els over enkele weken uitvliegen, worden de nesten waarschijnlijk niet meer gebruikt. Dit jaar gaan we best verder met een laser, heliumballonnen of een knalapparaat. Daar houden de vogels ook niet van. Het zal een we­rk van lange adem wo­rden, maar hopelijk werpt het zijn vruch­ten af. We hebben toch al een aantal nesten voorkomen door het bestand meer in evenwicht te brengen, maar nog lang niet genoeg”, besluit de valkenier.