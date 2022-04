Angstaanjagend: slimme Russische mijn bestookt tanks van bovenaf

De mijn maakt gebruik van de zwakke plek bij zo ongeveer alle tanks: de kwetsbare bovenkant. Het apparaat is uitgevoerd met tal van sensoren en schiet zichzelf zo’n 35 meter de lucht in zodra er een tank op minder dan honderd meter langskomt. Vanuit de lucht wordt de tank dan gespot en onder vuur genomen, met meestal fatale gevolgen.

De slimme mijn wordt vanwege deze strategie ook wel vergeleken met de Amerikaanse M-93 ’Hornet’, die ook is uitgerust met seismische en audio-sensoren en daarmee zijn prooi lokaliseert, zo weet The telegraph. Enkele dagen geleden werd de eerste PTKM-1R in Oekraïne aangetroffen.

In theorie kan de mijn onderscheid maken tussen tanks en burgervoertuigen, maar er is wel zorg om de veiligheid van burgers die zo’n ding tegenkomen.

Sensoren

Net als de Hornet maakt de PTKM-1R gebruik van akoestische en seismische sensoren om voertuigen in de omgeving te lokaliseren. Dan wordt de explosieve lading van zo’n 3 kilo ongeveer 30 meter de lucht in geslingerd, terwijl infrarood sensoren de grond afzoeken. Is de tank gevonden, dan wordt een projectiel afgevuurd dat in staat moet zijn om door zo’n 7 centimeter staal door te dringen. De hele operatie duurt slechts een paar seconden.

De mijnen zijn kennelijk al sinds 2020 in het bezit van het Russische leger. Fabrikant Rosoboroexport presenteerde het ding eind vorig jaar op een wapenbeurs, waarvan een YouTube-video bestaat.

Het Oekraïense leger leunt zwaar op de inzet van gepantserde tanks, maar die zijn kwestbaar voor een aanval van boven. De achilleshiel is de koepel met het kanon. Dat is minder zwaar gepantserd. Of er al Oekraïense tanks ten offer zijn gevallen aan de PTKM-1R is niet bekend.